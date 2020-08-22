Аварія в Одесі: з відсіків Delfi готуються відкачувати воду

У пляжній зоні Одеси фахівці компанії "Краншип" здійснюють герметизацію сухого трюму танкера Delfi та завершують монтаж і перевірку роботи системи стисненого повітря, щоб розпочати відкачування води з танків і заповнення їх повітрям.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДП "Адміністрація морських портів України".

"На борту танкера Delfi фахівці ведуть роботи з герметизації сухого трюму (усунення протікань), завершують монтаж і перевірку системи стисненого повітря та продовжують герметизацію танків №8, 11 і 14", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також тривають "монтажно-зварювальні роботи на опорних тумбах для стемління (триніг), йде монтаж та герметизація кришки горловини танка №8".

Роботи на танкері Delfi фото: Facebook АМПУ

Для запобігання забрудненню моря довкола аварійного судна фахівці обробляють воду препаратом Еконадін.

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В АМПУ додали, що найближчим часом рятувальники приступлять до другого етапу підготовчих робіт - відкачування води з танків судна й заповнення їх повітрям для постановки танкера на рівний кіль.

Як повідомляв Укрінформ, ДП АМПУ 10 серпня підписало договір з компаніями ТОВ "Краншип" і ТОВ "Бруклін-Київ" на проведення операції з підйому танкера Delfi.

У ніч на 22 листопада 2019 року штормові хвилі зірвали з якоря танкер Delfi, який знаходився в акваторії порту "Південний". Біля узбережжя Одеси судно лягло на мілину, членів екіпажу евакуювали. З танкера стався витік нафтопродуктів.

Власник судна мав до 31 березня 2020 року вжити заходів щодо підйому затонулого танкера, проте так цього і не зробив.

25 липня друга спроба компанії-підрядника Smart Marine Concept зняти з мілини танкер Delfi завершилася невдачею - не витримав і лопнув сталевий канат, за допомогою якого один з буксирів намагався зрушити судно. Голова Одеської ОДА Максим Куций просив уряд надати повноваження АМПУ примусово забрати танкер за спрощеною процедурою.

26 липня проблема з затонулим танкером Delfi визначена як надзвичайна ситуація місцевого рівня.