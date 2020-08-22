Україні прогнозують "мокру" суботу

У суботу, 22 серпня, в Україні вдень буде 19-32°, на частині території короткочасні дощі.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"22 серпня вночі в Україні, крім західних, Житомирської, Вінницької та Одеської областей, вдень у південно-східних, Дніпропетровській областях та в Криму помірні, місцями значні короткочасні дощі з грозами; на решті території без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, при грозах шквали 15-20 м/с. Температура вночі 13-18°, у південній частині місцями 19-22°; вдень 24-29°, на Закарпатті та Одещині до 32°; у Карпатах вночі 9-14°, вдень 19-24°", - зазначається у повідомленні.

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У регіонах, де опадів не очікується, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки, попередили синоптики.

У Києві 22 серпня вночі можливий короткочасний дощ, вдень без опадів. Температура вночі 16-18°, вдень близько 25°. На Київщині вночі місцями короткочасний дощ, гроза; вдень без опадів. Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°.