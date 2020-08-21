Миколаївський аеропорт готується до запуску нових міжнародних маршрутів

Президент Володимир Зеленський оглянув Миколаївський міжнародний аеропорт і доручив міністру інфраструктури Владиславу Криклію та народному депутату Давиду Арахамії терміново опрацювати питання оснащення летовища необхідним обладнанням для повноцінного функціонування.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що керівник аеропорту Федір Барна показав та розповів Президенту, як летовище змінилося відтоді, коли Зеленський був тут востаннє.

Зокрема, там провели реконструкцію злітно-посадкової смуги та інженерних мереж, ремонтують будівлі та споруди аеропорту тощо. Поступово відновлюється робота виробничих служб летовища, оновлюється спеціальна техніка – для обслуговування повітряних суден, забезпечення авіаційної безпеки. До карантину зростав пасажиропотік та збільшувалася кількість працівників порівняно з попередніми роками.

У планах – реконструкція й технічне переоснащення радіотехнічних засобів, системи світлосигнального обладнання, капітальний ремонт аеровокзального комплексу.

«Ми хочемо створити нормальні умови, зробити комфортний аеровокзал. Від часу вильоту з Києва люди за пів години фактично вже будуть на морі», – сказав Барна.

За даними пресслужби, Президент дав завдання міністру інфраструктури Криклію та депутату Арахамії “терміново опрацювати питання оснащення аеропорту необхідним обладнанням для повноцінного функціонування”.

«Це треба зробити. Миколаїв матиме комфортний і сучасний аеропорт, збільшення пасажиропотоку та вантажоперевезень, покращення сервісів для туристів і пасажирів, що сприятиме зростанню інвестиційної привабливості краю. Впевнений, такий розвиток дасть нові робочі місця та збільшення надходжень у бюджет», – резюмував глава держави.

Також в аеропорту була проведена термінова нарада щодо розширення переліку міжнародних маршрутів. Це буде зроблено найближчим часом.

«Стратегія розвитку регіональних аеропортів для нас пріоритетна», – зазначив Криклій.

Як повідомлялося, Зеленський у п’ятницю, 21 серпня, відвідав з робочою поїздкою Миколаївщину.

Фото: ОП