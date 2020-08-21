Харків у "помаранчевій" зоні: які обмеження вводять

У Харкові запроваджуються протиепідемічні заходи, встановлені для «помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки.

Відповідне рішення, повідомляє прес-служба Харківської міськради, ухвалене сьогодні, 21 серпня, на позачерговому засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає Укрінформ.

«Епідемічна ситуація щодо захворюваності на коронавірус у Харкові залишається напруженою. Так, з 7 по 20 серпня серед мешканців міста виявлений 2041 випадок COVID-19, що становить 81,5% від випадків, зареєстрованих у Харківській області. Показник на 100 тис. населення склав понад 109, що вимагає віднесення території до «помаранчевого» рівня епідеміологічної небезпеки», - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим, з 00:00 24 серпня на території міста Харкова вводяться протиепідемічні заходи, встановлені для «помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки.

Зокрема, вони складаються з таких обмежень: заборона на роботу установ з розміщенням гостей, крім готелів, розважальних центрів, закладів громадського харчування - заповнюваність 50%, не більше 1 особи на 10 кв. м, спортзалів і фітнес-центрів, якщо на одну людину припадає менше 10 кв. м, обмеження масових заходів - не більш 220 осіб тощо.

В Харківському обласному лабораторному центрі МОЗ нагадали, що місто Харків залишається лідером за масштабами розповсюдження коронавірусу в регіоні: «Вже з 24 серпня обласний центр переводять із «жовтої» зони до «помаранчевої». Незважаючи на несприятливу епідеміологічну ситуацію, на 23 серпня у Харкові запланована низка урочистостей, приурочена до Дня міста та Дня державного прапора. Можливо, краще було би залишитися вдома, а не виходити десь на масові заходи. Якщо вже дуже треба, то обов’язково має бути маска, а краще - респіратор, а також соціальне дистанціювання».

Як повідомляв Укрінформ, 23 серпня, у День міста, який співпадає з 77-річчям визволення Харкова від фашистських окупантів, у місті плануються такі заходи, як покладання квітів на меморіалі Слави у Лісопарку, відкриття двох нових об'єктів - Будинку нерухомості та скверу із «сухим» фонтаном, вшанування нових Почесних громадян Харкова у Палаці студентів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, концерти по всьому місту просто неба.

З 24 серпня в Україні почне діяти нове епідемічне зонування. До "помаранчевої" зони потрапили місто Харків, Богодухівський та Первомайський райони Харківської області.

В Україні станом на 21 серпня лабораторно підтвердили 100 643 випадки COVID-19, із них за добу – 2 106.