На Рівненщині завершують реконструкцію сільського ліцею

У завершальну стадію вступила реконструкція ліцею у селі Корнин Рівненського району у рамках президентської програми «Велике будівництво».

Про це із посиланням на пресслужбу облдержадміністрації повідомляє Укрінформ.

«На фініші – реконструкція ліцею у селі Корнин Рівненського району. Яскраве приміщення, просторі кімнати та коридори, дитячий майданчик та великий стадіон із біговими доріжками. Саме так осучаснюють цей навчальний заклад. Розпочати реконструкцію та повністю оновити корпус вдалось завдяки президентській програмі «Велике будівництво», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що у новому двоповерховому приміщенні буде початкова школа, де розміститься 8 класних кімнат та спеціально обладнана велика рекреаційна зона для ігор.

Перед ліцеєм буде облаштований дитячий майданчик, зона для відпочинку, футбольний стадіон із біговими доріжками.

Загалом, у рамках президентського проєкту «Велике будівництво» на Рівненщині заплановано спорудження або реконструкція 5 шкіл, 5 садочків, 5 спортивних об’єктів, 7 приймальних відділень лікарень, а також 73 км доріг.

Як повідомлялося, початок національного проєкту «Велике будівництво» було ініційовано восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Починаючи з 1 березня 2020 року, межах проєкту на понад 300 об’єктах почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.