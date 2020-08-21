Французи отримали дозвіл купити агропідприємства на Житомирщині та Чернігівщині – АМКУ

Антимонопольний комітет надав дозвіл французькій компанії SAS Investcompagnie на придбання агропідприємств у Чернігівський та Житомирській областях.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті АМКУ.

"Надано дозвіл компанії "SAS INVESTCOMPAGNIE" (м. Париж, Франція) на придбання часток в статутному капіталі ТОВ "ЕЛЕВАТОР АГРО" (с. Івківці, Прилуцький район, Чернігівська область, Україна), що забезпечить перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства", - йдеться у повідомленні.

Аналогічний дозвіл компанії надано на придбання ТОВ "Агростем" у селі Щеніїв Черняхівського району Житомирської області.

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Як повідомлялося, раніше SAS Investcompagnie придбала ТОВ "Агрікор Холдинг" на Чернігівщині, ТОВ "Агропрайм Холдинг" на Одещині та ТОВ "Агровіта" на Черкащині.