Дорога через центр "Барабашово": у Харкові відкрили кримінальне провадження

Відкрито кримінальне провадження щодо спроб супротивників будівництва дороги через ТЦ "Барабашово" завадити геодезичним роботам 20 серпня.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції України в Харківські області, передає Укрінформ.

"20 cерпня поліція припинила протиправні дії під час проведення комунальним підприємством геодезичних робіт на проспекті Ювілейному. За фактом перешкоджання здійсненню даних робіт поліція розпочала досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією - ст. 356 (самоправство) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Комунальне підприємство "Міський торговий ринок" Харківської міської ради, починаючи з квітня 2020 року, неодноразово намагалося провести геодезичні роботи на ділянці по проспекту Ювілейному у Московському районі Харкова. Однак прихильники ПАТ "Концерн АВЕК та Ко" перешкоджали здійсненню цих робіт. Чергова спроба втручання в роботу комунального підприємства відбулася 20 серпня 2020 року.

Поліцейські ГУ Нацполіції в Харківській області припинили самоуправні дії прихильників ПАТ та забезпечили доступ спеціального автомобіля до земельної ділянки для проведення геодезичних робіт, які було виконані протягом трьох годин.

Головне управління Національної поліції в Харківській області попереджає громадян, що буде припиняти будь-які протиправні дії, спрямовані на перешкоджання законній діяльності органів місцевого самоврядування, вживати передбачені чинним законодавством заходи для забезпечення публічної безпеки та порядку.

Як повідомляв Укрінформ, 20 серпня на територоії ТЦ "Барабашово" відбувся конфлікт між підприємцями та невідомими молодими людьми, які не пояснювали свої дії, але погрозами в бік підприємців провокували силове протистояння сторін. На майданчику з продажу вживаного транспорту зібралося більше 150 людей. Приїхала поліція та "швидка". Медики надали допомогу постраждалим: одному підприємцю невідомі залили очі газом з балончика, а іншому порізали руки.

До майданчика під’їхала дорожня спецтехніка. Керівник комунального підприємства наполягав на тому, щоб підприємці пропустили техніку, але ті не погоджувалися.

19 серпня депутати Харківської міськради у ході сесії прийняли звернення до центральних органів влади щодо проблем з будівництвом дороги через ТЦ "Барабашово", якому, за текстом звернення, перешкоджає ПАТ "Концерн АВЕК і Ко" (ред. - власник ТЦ "Барабашово"), організуючи спротив підприємців.

Того ж дня Асоціація підприємців ТЦ "Барабашово" відкритим листом відреагувала на звернення міської ради до центральних органів влади, наполягаючи на тому, що нова дорога не вирішить транспортних проблем, але знищить бізнес торговців ринку.

4 серпня у Харкові близько півсотні підприємців ТЦ "Барабашово" та харків’ян, які до них приєдналися, заблокували роботу комунальників за планом будівництва дороги через територію ринку.

28 липня близько 100 підприємців ТЦ "Барабашово", взяли участь у низці пікетів у Києві, виступаючи проти будівництва дороги через ринок.

26 лютого на сесії Харківської міськради міський голова Геннадій Кернес заявив про те, що дорога через ТЦ "Барабашово" буде побудована, "незважаючи ні на що".