Під Житомиром на підпільній звірофермі виявили 43 тисячі норок
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на прокуратуру Житомирської області.
«Під час обшуків виявлено та вилучено бухгалтерські документи, іншу офіційну і чорнову документацію. На звірофермі також виявлено понад 43 тис. норок, які утримуються без дотримання встановлених вимог», - йдеться у повідомленні.
Обшуки провели після скарг місцевих жителів на діяльність звіроферми, яка створює екологічну небезпеку для довкілля.
Зазначається, що Житомирський окружний адміністративний суд своїм рішенням від 5 листопада 2019 року тимчасово зупинив діяльність підприємства в частині будь-якого використання стаціонарних неорганізованих джерел викидів на звірофермі до моменту отримання позитивного висновку з оцінки впливу на довкілля.
Проте, за даними слідства, господарська діяльність звіроферми на території Сінгурівської сільської ради не була призупинена.
У прокуратурі інформують, що наразі готується клопотання до суду про накладення арешту на вилучені документи та майно.