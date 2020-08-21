Під Житомиром на підпільній звірофермі виявили 43 тисячі норок

Правоохоронці провели обшуки на звірофермі у селі Сінгури Житомирського району, яка працює попри заборону суду, та виявили там неналежне утримання понад 43 тис. норок.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на прокуратуру Житомирської області.

«Під час обшуків виявлено та вилучено бухгалтерські документи, іншу офіційну і чорнову документацію. На звірофермі також виявлено понад 43 тис. норок, які утримуються без дотримання встановлених вимог», - йдеться у повідомленні.

Обшуки провели після скарг місцевих жителів на діяльність звіроферми, яка створює екологічну небезпеку для довкілля.

Зазначається, що Житомирський окружний адміністративний суд своїм рішенням від 5 листопада 2019 року тимчасово зупинив діяльність підприємства в частині будь-якого використання стаціонарних неорганізованих джерел викидів на звірофермі до моменту отримання позитивного висновку з оцінки впливу на довкілля.

Проте, за даними слідства, господарська діяльність звіроферми на території Сінгурівської сільської ради не була призупинена.

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У прокуратурі інформують, що наразі готується клопотання до суду про накладення арешту на вилучені документи та майно.