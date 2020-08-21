На Чернігівщині створили кластер легкої промисловості

На Чернігівщині 12 підприємств та один університет об’єдналися у кластер легкої промисловості.

Як передає Укрінформ, про це повідомив департамент економіки та сільського господарства Чернігівської ОДА.

"До кластеру увійшли не тільки виробничі підприємства, а й Чернігівський технологічний університет, який є частиною бізнес-освіти, нових знань та інновацій. Також присутні самоврядування і влада. Залучені креативні індустрії - дизайнери одягу, які додають нотку творчого підходу і трендів", - сказав на презентації об’єднання президент Чернігівської регіональної торгово-промислової палати Костянтин Іванов.

Ідея створити кластер легпрому в області тривалий час опрацьовувалась на різних рівнях. Наразі у переліку учасників - потужні, перспективні, інноваційно активні підприємства, що є лідерами галузі в регіоні.

Розвиток кластерних моделей, відзначила заступник голови Чернігівської ОДА Наталія Романова, є одним із рушійних інструментів Стратегії сталого розвитку регіону до 2027 року.

"Кластер відкриває можливості для максимального спілкування та відкритості, передачі інформації один одному. Це допомога і роботою, і кадрами. А ще - можливість поділитися досвідом і знаннями, - прокоментувала подію директор Чернігівської швейної фабрики "Елегант" Наталія Романовська.

Під час презентації об’єднання його учасників у режимі онлайн привітали партнери та керівники інших кластерів України, а також координатор проєкту KVP Ukrain Фолькер Штьотцнер із Німеччини.

На завершення зустрічі її учасники зібрали з пазлів символічну карту світу, чим закріпили своє партнерство під гаслом "Із Чернігова - на весь світ".

Краєм легкої промисловості Чернігівщина є історично. Зараз тут працюють близько 50 підприємств цієї галузі. На них випускається близько 3 тис. найменувань продукції та мають роботу понад 4 тис. працівників. За 6 місяців 2020 року підприємствами легпрому області реалізовано продукції на понад 302 млн грн. Експортовано - на суму 29 млн доларів або 7,6% від загального обласного експорту. Найбільшим попитом чернігівські вироби користуються на ринках Румунії, Білорусі, Італії, Польщі, Франції, Нідерландів, Австрії.