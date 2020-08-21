У Запоріжжі суд залишив під вартою жінку, яка катувала тварин та знімала це на відео

Запорізький апеляційний суд залишив під вартою 24-річну мешканку Запоріжжя, яку підозрюють у катуванні тварин.

Про це повідомили в пресслужбі суду, передає кореспондент Укрінформу.

“За результатами апеляційного розгляду колегією суддів постановлено ухвалу, якою апеляційну скаргу захисника в інтересах підозрюваної С. залишено без задоволення, ухвалу слідчого судді Вільнянського районного суду Запорізької області від 11 серпня 2020 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого та застосовано до громадянки С., яка підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 299 КК України (жорстоке поводження з тваринами) та ч.2 ст. 301 КК України (розповсюдження, виготовлення, зберігання та збуту зображень та відеопродукції порнографічного характеру) запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк 60 днів до 09 вересня 2020 року включно – без зміни”, - повідомили в суді.

Засідання проходило в режимі відеоконференції із Вільнянським слідчим ізолятором №11, де утримується підозрювана, та з Вільнянським районним судом, де перебувала прокурор Юлія Ніконенко. За клопотанням адвоката підозрюваної Володимира Валочкіна, апеляційну скаргу розглядали у закритому режимі, без участі ЗМІ.

Адвокат підозрюваної просив обрати запобіжний захід не пов'язаний з триманням під вартою. Колегія суддів у задоволенні клопотання відмовила.

Раніше Укрінформ повідомляв про те, що банду шкуродерів виявили завдяки активістам, волонтерам, правоохоронцям і користувачам соцмереж. Поліція допитала 24-річну жительку Запоріжжя, яка вбивала тварин і знімала це на відео, а потім поширювала в соцмережах. За місцем її проживання були проведені санкціоновані обшуки, під час яких також був знайдений архів матеріалів порнографічного характеру.

11 серпня їй повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 299 КК України (жорстоке поводження з тваринами) та ч.2 ст. 301 КК України (розповсюдження, виготовлення, зберігання та збуту зображень та відеопродукції порнографічного характеру). Вільнянський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів до 09 вересня 2020 року включно.

10 серпня невідомі люди в масках перелізли через паркан до будинку, де мешкала банда шкуродерів, нанесли тілесні ушкодження власнику оселі, 1968 року народження, та підпалили автівку, що була припаркована у дворі. З місця події чоловіки втекли.