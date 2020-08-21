Зеленський приїхав на Миколаївщину

Президент Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Миколаївської області.

Він огляне відремонтовану дорогу, виступить на презентації стратегії розвитку регіону та поспілкується з представниками морського бізнесу. Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Розпочалася робоча поїздка Президента України Володимира Зеленського до Миколаївської області. Глава держави огляне завершення робіт на автодорозі, яку ремонтували в межах Національної програми "Велике будівництво", - повідомили в ОП.

Зеленський також візьме участь у презентації Стратегії розвитку області до 2027 року.

Крім того, Президент зустрінеться з представниками бізнесу морегосподарського комплексу та суднобудівної галузі Миколаївщини.

Як повідомляв Укрінформ, Зеленський 19 серпня відвідав з робочою поїздкою Запоріжжя, 20 серпня — Херсонщину.

Фото: president.gov.ua