Партія "Голос" представила кандидата у мери Львова

Як передає Укрінформ, про це повідомляє «Голос Львова» у Фейсбук.

«Ярослав Рущишин оголосив про намір кандидувати на посаду міського голови Львова. Про своє рішення народний депутат, лідер “Голосу” на Львівщині повідомив під час відкритої зустрічі з львів’янами», - йдеться в повідомлені.

Рущишин - громадський діяч, меценат, підприємець. Співзасновник мистецького об'єднання "Дзиґа" та Львівської бізнес-школи УКУ. Почесний сенатор Українського католицького університету. Засновник мережі швейних фабрик АТ “Троттола”. На парламентських виборах 2019 року був обраний народним депутатом від партії “Голос”.

Як зазначають однопартійці, уся його діяльність скерована на те, щоб місто розвивалося і ставало привабливим у культурній, науковій, інвестиційних сферах.

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“Після довгих років навчання та праці у Львові і за його межами я точно знаю, що наше місто недооцінене. Потенціал Львова прихований, мов би скутий, і всі процеси налаштовані на те, щоб якось протриматися, вижити, але не розвиватися. Львів здатен на більше. Саме це мене спонукає кандидувати на посаду міського голови. Наша команда йде на місцеві вибори з наступальною стратегією, ми беремо відповідальність за її втілення і знаємо, як вивести наше місто на мапу світу”, – заявив Рущишин.

На зустрічі він також представив команду, з якою піде на вибори.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 25 жовтня відбудуться місцеві вибори.

Фото: Голос Львова