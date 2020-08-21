ЦВК затвердила план заходів з підготовки проміжних виборів в окрузі 208

ЦВК затвердила Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 208 (Чернігівська область).

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу ЦВК.

Водночас у Центрвиборчкомі звертають увагу на те, що у звʼязку з внесенням змін до Закону “Про вибори народних депутатів України” виборчий процес цих виборів починається за 60 днів до дня їх проведення, тобто 26 серпня 2020 року.

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Нагадаємо: тіло обраного в окрузі 208 народного депутата Валерія Давиденка (група "Довіра") з вогнепальним пораненням голови було знайдене ввечері 23 травня в туалеті його київського офісу. Кримінальне провадження відкрите й розслідується за статтею 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство.

Як повідомлялося, Центральна виборча комісія 5 червня призначила на 25 жовтня проміжні вибори народного депутата в одномандатному виборчому окрузі 208 (Чернігівська область) у разі виділення бюджетного фінансування.

25 жовтня 2020 року в Україні мають відбутися чергові місцеві вибори.