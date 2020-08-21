Міста і села для людей, а не навпаки

Кілька пояснень і висновків з побаченого під час автомандрівки

Поїздив машиною Півднем і Сходом. До Донбасу, щоправда, цього разу не доїхав. Край висмоктаний московитськими упирями. Після комуняк прийшли комуняки зі схованими партбілетами, їхні діти і бандити, а української влади там ще не було.

Це ж треба вміти – при непоганих офіційних зарплатах виглядати значно гірше, ніж формально бідніші області.

Індустріальний пейзаж

У мене кілька пояснень. По-перше, регіонами керували і в більшості керують люди, які їх не люблять, і чиї діти живуть не тут. Україна і її міста і села для них – це лише дійна корова. Уявіть, з невеличкого району сьогодні лише (!) зерна збирається щороку 50 мільйонів доларів. А містечка і села цих районів, схоже, зроду, не те що щороку, не бачили інвестицій хоча б на мільйон. Якщо розуміти, який колосальний удар зазнало населення Півдня і Сходу під час Голодомору, це багато чого пояснить. Можливо, навіть усе.

Мегаполіс

По-друге, здається, генплан багатьох індустріальних міст в радянські часи писався тими, хто вживу цих міст не бачив. Накреслили на мапі, і все. Міста абсолютно не вписані в природний ландшафт. Так, ніби їх хтось ляпнув аби як біля заводів. Щоправда, підозрюю, що до совка тут було дещо краще.

Я тут усвідомив, що є колосальна різниця між "містом майданів" і "містом вулиць". Майдани у містах, як кінцеві пункти вулиць, підкреслюють значення людини, її права, право, зрештою, керувати собою. А планування міст однієї вулиці підкреслює, що людина ніхто, просто прохожий, з нього вичавили енергію і викинули. Тому 300-тисячна Полтава більше схожа на місто, ніж індустріальні мільйонники.

Околиця Полтави

По-третє, життя в містах і селах я побачив лише там, де є малий бізнес. Де цього нема, нема нічого. Великий бізнес – це добре, але він дає його працівникам просто засоби для існування, а самоповагу дає лише можливість бути господарем самому собі.

Монастирський острів у Дніпрі

Нарешті, по-четверте, і це мене дуже вразило, бо підтвердило мої ідеї. У явно кращий бік виділяються села і містечка Півночі Дніпропетровщини і Полтавщини, де збереглися старовинні козацькі церкви. Уявляю, як непросто тим місцевим керівникам, які справді люблять свій край.

Олександр Палій

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