У Львівській міськраді виявили COVID-19

Пленарне засідання Львівської міської ради, яке планувалося на п'ятницю, 21 серпня, скасували, бо серед депутатів та працівників мерії виявили хворих на коронавірус.

Про це повідомив у Facebook депутат міськради Ігор Телішевський, передає Укрінформ.

Він зазначив, що інфікованих виявилося "багато", але точної цифри не навів.

На сайті міської ради також є оголошення про перенесення сесії, але причини цього не уточнюють. Інформують лише, що таким було спільне рішення колегії.

"Таку пропозицію підтримав мер Львова Андрій Садовий та голови фракцій, котрі брали участь у засіданні колегії, яка, до речі, відбувалась онлайн", - наголосили в міськраді.

У Львові за минулу добу виявили 84 нових випадки COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні упродовж минулої доби коронавірусну хворобу виявили у 2134 осіб, 40 - померли.

Найбільша за добу кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстрована у Харківській (242), м. Київ (227), Чернівецькій (189), Львівській (183), Івано-Франківській (168), Рівненській (138), Одеській (127) та Тернопільській (115) областях.

Всього з початку епідемії на території України підтверджено захворювання на COVID-19 у 98 537 осіб. Одужала 50 441 особа, померли - 2 184.