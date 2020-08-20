Реконструкція мосту в Дніпрі відповідає будівельним нормам - заступник мера

Згідно з рішенням суду реконструкція Центрального мосту в Дніпрі відповідає всім будівельним нормам.

Як передає Укрінформ, про це повідомив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко у Фейсбуці.

"Згідно з рішенням суду і десятком експертиз, реконструкція Центрального мосту в місті Дніпро відповідає всім українським і європейським будівельним нормам”, – написав Лисенко.

Він додав, що всі звинувачення щодо нього самого у зв'язку з цим мостом виявилися пустими та брехливими.

Як повідомили кореспонденту Укрінформу у Третьому апеляційному адміністративному суді, де розглядалася ця справа, суд відхилив позов Державної архітектурно-будівельної інспекції щодо ремонту Центрального (Нового) мосту й постановив рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 2 березня 2020 року залишити без змін. Суд першої інстанції скасував припис будівельної інспекції, винесений за результатами позапланової перевірки, проведеної на Центральному (Новому) мості Дніпра у жовтні 2019 року. Згідно припису, на мосту були знайдені порушення, що заважають введенню його у експлуатацію.

Центральний (Новий) міст - автомобільний міст, що зв'язує центр Дніпра з лівобережною частиною міста (вулицю Коцюбинського і Слобожанський проспект).

У 2017 році міськрада Дніпра закрила Новий міст на реконструкцію, яку планували завершити до кінця року. Проте ремонт весь час затягувався.

12 липня 2019 року Президент Володимир Зеленський і міський голова Дніпра Борис Філатов уклали парі щодо добудови Нового мосту за два місяці. Якщо споруду не добудують у зазначений термін, Філатов мав піти з посади. Міст відкрили 7 вересня.

Раніше Філатов пояснював, що після реконструкції верхньої частини мосту, займуться його нижньою та підводною частинами.

З 2017 року під час ремонтних робіт мосту неодноразово виникали скандали з підрядником, а кошторис зріс майже на третину. Філатов повідомляв, що порушено щонайменше сім кримінальних справ, які пов'язані з цим мостом.

За зловживання, зокрема, перевищення ціни будівельних робіт в кошторисі на реконструкції мосту було повідомлено про підозру семи особам, серед яких заступник мера Дніпра, головний інженер, начальник ділянки.

26 жовтня суд заарештував заступника міського голови Дніпра Михайла Лисенка, якого підозрювали у привласненні бюджетних коштів на ремонті мосту, з можливістю внесення застави у понад 600 тис. грн, які він незабаром вніс та вийшов із СІЗО і продовжував працювати заступником міського голови Дніпра.