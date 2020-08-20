Укрзалізниця на День Незалежності подовжила маршрут "Столичного експресу" до Вінниці

АТ "Укрзалізниця" продовжило маршрут поїзда №779/780 «Столичний експрес» Суми — Київ до Вінниці на 24 серпня 2020 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

Із Сум поїзд вирушить о 05:34 та прибуде до Вінниці о 13:11. Відправлення з Вінниці о 13:44 та прибуття до Сум о 21:34. Поїзд зупинятиметься у Ворожбі, Путивлі, Конотопі, Бахмачі, Ніжині, Києві та Козятині. Вартість квитків становить від 362 до 571 грн залежно від класу вагона.

Квитки вже можна придбати через офіційний сайт компанії та в залізничних касах.

Читайте також: Укрзалізниця до Дня Незалежності призначила два додаткові поїзди

Як повідомляв Укрінформ, Укрзалізниця до Дня Незалежності України призначила додаткові поїзди зі Львова до Одеси, з Одеси до Києва та додаткову пару поїздів Інтерсіті+ Київ – Харків.