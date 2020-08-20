Зеленський вимагатиме від уряду розробити державний підхід до розвитку сіл

Президент Володимир Зеленський запропонує уряду розробити державний підхід до розвитку сіл і маленьких містечок.

Про це він сказав під час спілкування зі ЗМІ на Херсонщині, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я би хотів поставити завдання уряду, щоб вони підготували нам принциповий державний підхід до сіл, до маленьких містечок”, - зазначив Президент.

Він також пообіцяв обговорити з в.о.міністра освіти питання щодо освіти у селах.

Водночас глава держави висловив думку, що міністри мають їздити регіонами, проводити там засідання та вивчати проблеми на місцях.

“Я буду дуже серйозно говорити з урядом, наполегливо, і я впевнений, що ми візьмемо це за приклад, щоб уряд, щоб міністри їздили, проводили засідання в регіонах України і без стратегічних висновків для того чи іншого регіону не поверталися в столицю”, - заявив Президент.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у четвер перебуває з робочою поїздкою на Херсонщині.