У Харкові тестують перший тролейбус із автономним ходом

Перший тролейбус із автономним ходом почали тестувати на пробному маршруті від станції метро "Героїв Праці" до вулиці Дружби народів у Харкові.

Про це повідомляє пресслужба Харківської міськради, передає Укрінформ.

"Зараз на цьому маршруті курсує автобус. Але харків'яни досить давно просять пустити тут тролейбус. Оскільки це важливо для людей, ми прорахували економічну доцільність двох варіантів - з одного боку, будівництва нової тролейбусної лінії, а з іншого - придбання тролейбусів із запасом ходу, які можуть їхати певний час без контактної мережі. Другий варіант виявився вигіднішим. Загалом за програмою фінансового лізингу буде закуплено 50 тролейбусів, які частину маршруту проходять за допомогою контактної мережі, а частину - на батареях", - зазначив заступник Харківського міського голови з питань інфраструктури міста Євгеній Водовозов.

За його словами, маршрутів, де планується запустити тролейбуси з запасом ходу, буде кілька: "Наприклад, будуть маршрути до селища П'ятихатки від станції метро "Університет", до Жихоря від станції метро "Проспект Гагаріна", до мікрорайону "Горизонт".

"Зараз ми проведемо випробування тролейбуса на цих маршрутах. Надалі плануємо максимально впроваджувати у місті електротранспорт - великий, зручний, екологічно чистий", - додав віцемер.

Як каже керівник компанії-виробника тролейбусів Юрій Бомбандьоров, технічні характеристики нового тролейбуса відповідають усім європейським нормам.

Довжина становить 12 метрів, він може перевозити до 100 пасажирів і проїхати на автономному ходу 20-30 км.

У салоні встановлені кондиціонери, зарядні пристрої під USB-роз'єми, для водія - відеокамери для огляду ззаду і спереду, камера на даху для контролю за прибиранням і постановкою штанг на контактну мережу в автоматичному режимі.

Також передбачені всі умови для комфортного перевезення людей з обмеженими можливостями: низька підлога, пандус, система нахилу тролейбуса у правий бік.

У жовтні Харків вже отримає 13 тролейбусів з автономним ходом.