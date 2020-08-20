Підприємці ТЦ "Барабашово" написали відкритого листа керівнику Офісу Президента

У Харкові Асоціація підприємців ТЦ "Барабашово" зреагувала відкритим листом на звернення депутатів міської ради до керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив начальник пресслужба ТЦ "Барабашово" Сергій Зайцев.

"Підприємці, як вони пишуть у листі, котрий буде оприлюднено, обурені цинізмом міських чиновників і переконані, що одіозне звернення міськради до центральної влади "розібратися" з будівництвом скандальної дороги через ТЦ "Барабашово" - це спроба відвернути увагу від незаконних дій харківської влади. Адже підприємці самі зацікавлені у відновленні законності, і вони вкотре підкреслили, що питання дороги - це питання життя або смерті бізнесу, який годує їхні сім'ї", - зазначив Зайцев.

Він пояснив, що цей відкритий лист - чергова спроба зупинити свавілля міського голови Харкова Геннадія Кернеса: "До речі, він на особистих зустрічах із підприємцями натякає на нібито Вашу особисту підтримку у вирішенні "проблемних питань".

"Дорога, за оцінками незалежних фахівців, не вирішить, а навпаки, ускладнить транспортну ситуацію в місті. Мета міського голови - використати президентський проєкт "Велике будівництво" для боротьби з незгодними підприємцями і політичними опонентами. Це маніпуляція міського голови, який звик ховатися від особистої відповідальності за рішеннями Харківської міської ради", - додав Зайцев.

За його словами, розпочате будівництво дороги через ТЦ "Барабашово" відбувається з численними порушеннями закону: "Немає відповідних експертиз, проігноровано проведення громадських слухань, не завершена оцінка впливу будівництва на навколишнє середовище, хоча вона є обов’язковою. Є інформація, що будівельна компанія, яка прокладає магістраль, не має необхідних ліцензій на відповідне будівництво".

"До того ж із Кернесом і його найближчим оточенням пов'язані корупційні скандали. Є дослідження з боку незалежних громадських організацій і правоохоронних відомств щодо мільярдних масштабів пограбування Харкова. Свідчення того - обшуки в міськраді, кримінальні справи на чиновників та інше", - додав Зайцев.

Він наголосив, що Асоціація підприємців має намір узагальнити й оприлюднити всі наявні факти у корупційних справах: "Для цієї роботи до співпраці запрошується "Харківський антикорупційний центр", інші громадські організації, активісти та небайдужі харків'яни".

Як повідомляв Укрінформ, 19 серпня сесія Харківської міської ради схвалила звернення до Офісу Президента України, обласних прокуратури, ГУ Нацполіції, УСБУ та Територіального управління ДБР (Полтава) з проханням втрутитися у ситуацію, яка склалася навколо земельних ділянок комунальної власності, де продовжує працювати торговий центр "Барабашово".