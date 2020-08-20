Рятувальники попереджають про підвищення рівня води у річках західних регіонів

У рiчках Закарпаття та басейнів Сяну і Дністра на Львівщині та Прикарпатті 20 серпня очікується підняття рівнів води.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС.

“За даними Укргідрометцентру, 20 серпня на рiчках Закарпатської областi та річках басейнів Сяну, Дністра, (Львівська, Івано-Франківська обл.) продовжиться пiдвищення рiвнiв води на 0,5-1,5 м (над рiвнями на 8 год. 18 серпня), без негативних наслідків”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у там, де пройдуть сильні зливи, формуваватиметься значний мiсцевий та схиловий стік з затопленням понижених ділянок у населених пунктах унаслiдок захаращення русел малих річок.

У горах існує загроза утворення локальних селевих потоків, попереджають у ДСНС.