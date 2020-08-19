Міністр охорони здоров’я перевірив у Краматорську роботу медзакладів

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов перевірив у Краматорську роботу медичних закладів та обговорив з керівництвом міста проблемні питання галузі.

Як передає Укрінформ, про це 19 серпня повідомила пресслужба Краматорської міської ради.

«Сьогодні Максим Степанов, міністр охорони здоров’я України, під час робочої поїздки з метою ознайомлення організації роботи з надання медичної допомоги в умовах карантину та реалізації медичної реформи «на місцях», відвідав місто Краматорськ», - йдеться у повідомленні.

Він відвідав медичний університет та ознайомився із ходом реконструкції приміщення під відділення екстреної медичної допомоги та з ходом виконання капітального ремонту травматологічного відділення. Реконструкція відділення екстреної допомоги відбувається у рамках програми «Велике будівництво» за рахунок державного бюджету, а капітальний ремонт травматології частково фінансується з міського бюджету та за фінансової підтримки Донецької ОДА.

Також Степанов перевірив стан готовності медзакладу до можливої другої хвилі коронавірусу. На даний час установа забезпечена усім необхідним, має запаси кисню та апарати штучної вентиляції легень для хворих, які цього потребуватимуть.

Міський голова Андрій Панков під час діалогу з міністром озвучив головні питання медичної галузі міста. У першу чергу, це формування тарифів на надання медичних послуг, що фінансуються НСЗУ, та проблеми реформування галузі. Очільник МОЗ погодився, що тарифи в деяких випадках не відповідають сучасним умовам та потребують доопрацювання.

Також Степанов підкреслив, що нині йде активна робота з підвищення рівня заробітних плат медичних працівників усіх рівнів.

Фото: krm.gov.ua