Грози та спека: Україну прогріє до 35°

В Україні 20 серпня спекотно, вдень очікується 27-32°, на півдні навіть до 35°, і переважно без опадів. Короткочасні дощі можливі лише на заході країни та на Житомирщині.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"У західних областях короткочасні дощі, грози; вітер північно-західний, 7-12 м/с; температура вночі 11-16°, вдень 22-27°. На решті території без опадів, лише на Житомирщині вдень невеликий короткочасний дощ; вітер змінних напрямків, 3-8 м/с; температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 21°, вдень 27-32°, на півдні до 35°", - зазначається у повідомленні.

Також синоптики попередили про грози 20 серпня у західних областях (I рівень небезпечності, жовтий) та надзвичайний рівень пожежної небезпеки по всій країні, за винятком західних регіонів.

У Києві 20 серпня без опадів. Температура вночі 16-18°, вдень 30-32°. На Київщині також сухо і спекотно - вночі 13-18°, вдень 27-32°.

21 серпня вночі на північному сході, вдень у північних, Харківській та більшості центральних областей короткочасний дощ, місцями гроза; на решті території без опадів. Температура вночі 13-18°, на півдні країни 17-22°; вдень у західних та північних областях 22-27°, на решті території 28-33°.

22 серпня вночі в Україні, крім заходу, вдень у східних та південно-східних областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів. Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 21°; вдень 22-27°, на півдні та Закарпатті до 30°.

У Києві і Київській області вдень 21 серпня короткочасний дощ, вночі 22 серпня місцями невеликий дощ, гроза; в решту часу без опадів. Температура вночі 13-18°, вдень 22-27°.

23 серпня в Україні переважно без опадів. 24 серпня на заході, місцями в Житомирській і Вінницькій областях короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Температура вночі 12-18°, на узбережжі морів до 21°, на сході та північному сході 8-14°; вдень 25-31°, 24 серпня в західних областях 21-27°.

У Києві і столичному регіоні 23- 24 серпня без опадів. Температура вночі 12-17°, вдень 25-30°.