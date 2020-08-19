У міськраді Харкова ухвалили звернення щодо ситуації навколо дороги через "Барабашово"

На сесії Харківської міськради ухвалене звернення до Офісу Президента України, прокуратури Харківської області, Головного управління Національної поліції у Харківській області, Управління СБУ в Харківській області і Територіального управління Державного бюро розслідувань щодо ситуації з будівництвом дороги через ТЦ "Барабашово".

Про це повідомляє прес-служба Харківської міськради, передає Укрінформ.

"У документі депутати просять керівництво цих органів, в тому числі, вищого рівня, втрутитися у ситуацію, яка склалася навколо земельних ділянок комунальної власності, на яких довгий час із порушенням вимог законодавства організовувалася діяльність торгового центру "Барабашово". Численні звернення до правоохоронних органів про протиправну діяльність ПАТ "Концерн АВЕК і Ко" (ред. - власник ТЦ "Барабашово"), а також перешкоджання законній діяльності органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб не отримали належного реагування", - йдеться у повідомленні.

У документі йдеться про будівництво дороги через ринок "Барабашово", яка має з'єднати вул. Академіка Павлова з вул. Мойсеївською. Вона була зарезервована у планах 1953 року та внесена до планів у 1986, 2004, 2013 і 2019 роках. Її будівництво має поліпшити умови дорожнього руху на Салтівському житловому масиві.

Спеціально створене КП "Міський торговельний ринок", йдеться у документі, зайнялося облаштуванням території, куди повинні були переміститися підприємці, що працюють у межах території будівництва магістралі. Але підприємство зіткнулося з фактичним рейдерським захопленням зазначеної земельної ділянки невстановленими особами.

У документі надано дані про перешкоджання невідомих осіб виконанню геодезичних та геологічних досліджень на території земельної ділянки 28-го та 31-го липня та, раніше, підпал будівельної техніки, та зауважується, що "жодних заходів реагування не вжито".

Також у зверненні депутати заявляють, що народний депутат, член депутатської фракції політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Олександр Фельдман "протидіє будівництву дороги в особистих, корисливих цілях", а саме," на території будівництва магістралі знаходяться торгові майданчики, незаконно побудовані концерном "АВЕК і Ко".

Депутати просять взяти на контроль розгляд усіх викладених у цьому зверненні питань.

Як повідомляв Укрінформ, 28 липня близько 100 підприємців ТЦ "Барабашово" взяли участь у пікетах у Києві проти будівництва дороги через ТЦ "Барабашово", через що буде демонтовано близько 2 тис. робочих місць.