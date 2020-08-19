Регіони презентують стратегії розвитку - почали із Запоріжжя

Кожен регіон України упродовж року розробив стратегію розвитку та починає їх презентувати.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у виступі на презентації плану заходів Стратегії розвитку Запорізької області до 2027 року, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Україна - це ти і тільки ти. І саме з цією метою сьогодні ми розпочинаємо презентацію стратегій розвитку для кожного регіону України”, - зазначив глава держави.

За його словами, стратегії створювались разом з експертами, громадськими діячами, управлінцями та територіальними громадами.

“Ми маємо все для втілення цих важливих стратегій у реальне життя. Маємо команду чесних і професійних людей у кожному регіоні, кошти і повноваження, які надані громадянам у ході децентралізації - усе це у громад є, інструменти контролю за владою і витратою бюджетних коштів”, - запевнив Президент.

Водночас глава наголосив на важливості єдності в країні. На його думку, справжня єдність - це коли кожен громадянин України з будь-якого регіону усвідомлює просту аксіому: “ми потрібні один одному, бо один без одного просто не зможемо існувати як успішна, квітуча країна”.

Зеленський порівняв кожен регіон з невід’ємною частинкою пазлу, без якої неможливий повноцінний малюнок сильної та процвітаючої України.

“Кожен регіон має розуміти свою унікальність та свої конкурентні переваги, знати, як саме у взаємодії з центральною владою він може втілити ці переваги в життя, бути успішним у великій українській родині”, - додав Президент.

Як повідомлялося, Зеленський у середу, 19 серпня, перебуває з робочою поїздкою в Запорізькій області.