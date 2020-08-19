Степанов відвідає лікарні Слов'янська та Краматорська

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов здійснить робочу поїздку до Слов'янська та Краматорська Донецької області, де відвідає медичний університет та перевірить лікарні.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це він повідомив на брифінгу 19 серпня.

"Я знаходжусь в місті Мерефа Харківської області, прямую на схід у відрядження до Слов'янська та Краматорська. У мене там дуже насичена програма. Я хочу відвідати Донецький медичний університет, лікарні в місті Краматорськ та в місті Слов'янськ. Побачити ті проблеми, з якими вони стикаються, знайти шляхи вирішення цих проблемних питань. Це все лежить в нашій площині щодо реформування системи охорони здоров'я", - сказав Степанов.

За його словами, щоб реформувати і створювати правильну медицину, треба на власні очі бачити та розуміти проблеми як лікарів, так і пацієнтів.

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Як повідомлялося, в Україні 1 квітня розпочався другий етап медичної реформи. Ним передбачено, що заклади охорони здоров’я, які надають спеціалізовану (міські, районні лікарні) і високоспеціалізовану (обласні лікарні й центри) медичну допомогу, отримуватимуть кошти за договором з НСЗУ.

Водночас Президент Володимир Зеленський заявив, що не може допустити другого етапу медреформи в її нинішньому вигляді, оскільки через новий механізм фінансування можуть бути звільнені близько 50 тисяч медиків і закриті понад 300 лікарень.