Степанов відвідає лікарні Слов'янська та Краматорська
Як передає кореспондент Укрінформу, про це він повідомив на брифінгу 19 серпня.
"Я знаходжусь в місті Мерефа Харківської області, прямую на схід у відрядження до Слов'янська та Краматорська. У мене там дуже насичена програма. Я хочу відвідати Донецький медичний університет, лікарні в місті Краматорськ та в місті Слов'янськ. Побачити ті проблеми, з якими вони стикаються, знайти шляхи вирішення цих проблемних питань. Це все лежить в нашій площині щодо реформування системи охорони здоров'я", - сказав Степанов.
За його словами, щоб реформувати і створювати правильну медицину, треба на власні очі бачити та розуміти проблеми як лікарів, так і пацієнтів.
Як повідомлялося, в Україні 1 квітня розпочався другий етап медичної реформи. Ним передбачено, що заклади охорони здоров’я, які надають спеціалізовану (міські, районні лікарні) і високоспеціалізовану (обласні лікарні й центри) медичну допомогу, отримуватимуть кошти за договором з НСЗУ.
Водночас Президент Володимир Зеленський заявив, що не може допустити другого етапу медреформи в її нинішньому вигляді, оскільки через новий механізм фінансування можуть бути звільнені близько 50 тисяч медиків і закриті понад 300 лікарень.