Вбивство "Сармата": бердянський депутат каже, що поліція шукала в нього зброю та вибухівку
Про це депутат Віктор Цуканов написав на своїй сторінці в Фейсбуці, передає кореспондент Укрінформу.
"Сьогодні о 7 ранку «ОМОН» ламав двері моєї квартири. Тепер мене обвинувачують в організації вбивства Олешка. За адресою моєї прописки слідчі нацполіціі хотіли знайти зброю, вибухівку, боєприпаси, якими я користувався під час вбивства ", - йдеться в дописі.
У коментарі кореспонденту Укрінформу представник ГУНП в Запорізькій області Олена Лебединська зазначила, що обшуки були санкціонованими.
"18 серпня Головне слідче управління Національної поліції України за погодженням з місцевою прокуратурою на підставі постанови Орджонікідзевського районного суду в рамках відкритого кримінального провадження по п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України проводить ряд санкціонованованіх обшуків ", - прокоментувала вона.
Як раніше повідомляв Укрінформ, ветерана АТО Віталія Олешка було вбито 31 липня 2018 року на очах у дружини і друга.
Справа про вбивство "Сармата" розглядається в Бердянському суді з липня 2019 року. Обвинувачується 11 осіб (9 з яких обвинувачуються в скоєнні вбивства Віталія Олешка).
У червні це року щодо суддів Бердянського міськрайонного суду Державне бюро розслідувань, розташоване в Мелітополі, відкрило кримінальне провадження за ст. 375 (винесення завідомо неправосудного рішення) КК України.