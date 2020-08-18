Вбивство "Сармата": бердянський депутат каже, що поліція шукала в нього зброю та вибухівку

Сьогодні, 18 серпня, в будинку депутата Бердянської міської ради пройшли обшуки в рамках розслідування справи про вбивство ветерана АТО Віталія Олешка (позивний Сармат).

Про це депутат Віктор Цуканов написав на своїй сторінці в Фейсбуці, передає кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні о 7 ранку «ОМОН» ламав двері моєї квартири. Тепер мене обвинувачують в організації вбивства Олешка. За адресою моєї прописки слідчі нацполіціі хотіли знайти зброю, вибухівку, боєприпаси, якими я користувався під час вбивства ", - йдеться в дописі.

У коментарі кореспонденту Укрінформу представник ГУНП в Запорізькій області Олена Лебединська зазначила, що обшуки були санкціонованими.

"18 серпня Головне слідче управління Національної поліції України за погодженням з місцевою прокуратурою на підставі постанови Орджонікідзевського районного суду в рамках відкритого кримінального провадження по п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України проводить ряд санкціонованованіх обшуків ", - прокоментувала вона.

Як раніше повідомляв Укрінформ, ветерана АТО Віталія Олешка було вбито 31 липня 2018 року на очах у дружини і друга.

Справа про вбивство "Сармата" розглядається в Бердянському суді з липня 2019 року. Обвинувачується 11 осіб (9 з яких обвинувачуються в скоєнні вбивства Віталія Олешка).

У червні це року щодо суддів Бердянського міськрайонного суду Державне бюро розслідувань, розташоване в Мелітополі, відкрило кримінальне провадження за ст. 375 (винесення завідомо неправосудного рішення) КК України.