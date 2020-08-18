На Житомирщині почали ремонтувати сьому ділянку траси М-21

На Житомирщині у межах програми «Велике будівництво» розпочався капітальний ремонт уже сьомої ділянки траси М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський, що проходить через місто Овруч.

Як повідомляє Укрінформ, про це у Фейсбуці інформує Служба автомобільних доріг у Житомирській області.

Як зазначається в повідомленні, розпочаті та стрімко набирають обертів роботи з капітального ремонту автомобільної дороги М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський на ділянці км 46+483 – км 50+483, що проходить містом Овруч та пролягає до села Заріччя. Це вже 7-ма ділянка даного шляху, де цього року проведені чи тривають ремонтно-будівельні роботи.

На початковому етапі ремонту демонтують старе дорожнє покриття, зріжуть чагарники та перевлаштують мережі зв’язку, проведуть земляні роботи.

Нове дорожнє покриття у місті матиме три шари, які будуть з’єднані бітумною емульсією та проармовані. Крім того, на автошляху облаштують водовідведення та заасфальтують зупинки і майданчики для відстою великовагового транспорту. Проєкт також передбачає влаштування бар’єрного та перильного огороджень, встановлення дорожніх знаків і нанесення горизонтальної дорожньої розмітки холодним пластиком.

Вартість капітального ремонту цієї ділянки автошляху становить 90,485 млн грн. Роботи виконує підрядна організація ПП «Автомагістраль».

За програмою «Велике будівництво» на Житомирщині планують відновити понад 50 км шляху М-21.

Торік відремонтували 15 км шляху від кордону з Білоруссю в напрямку Овруча.

Програма «Велике будівництво», що передбачає масштабну розбудову інфраструктури України, стартувала з 1 березня і включає майже 380 об’єктів. Очікується, що в її межах буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд грн. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.

Фото: Служба автомобільних доріг у Житомирській області