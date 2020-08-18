На Київщині коронавірус підтвердили у 403 дітей та у 663 медиків

У Київській області за добу підтверджено 66 нових випадків коронавірусної хвороби.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Фейсбуці.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 18 серпня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 4620 випадків захворювання на коронавірус. В тому числі у 403 дітей та у 663 медичних працівників.

За добу підтверджено 66 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19)", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що за добу коронавірус підтвердили у тому числі у 7 дітей віком від 1 міс. до 17 років та у 59 дорослих. З них 9 хворих госпіталізовані та перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 57 осіб перебувають на самоізоляції (під медичним спостереженням).

За весь період епідемії із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовано та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 786 хворих, на самоізоляції (під медичним спостереженням) – 3834 особи.

Одужало всього 3158 осіб, з них 271 дитина віком від 1 міс. до 17 років. За звітну добу одужало 48 осіб, у тому числі 2 дитини.

Як повідомляється, всього за період епідемії у Київській області померли 80 хворих з підтвердженим COVID-19. За добу надійшло повідомлення про летальний випадок у хворого з підтвердженим COVID-19 (помер чоловік, 60 років, м. Тараща).

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 18 серпня лабораторно підтвердили 94 436 випадків COVID-19, із них за добу – 1 616.