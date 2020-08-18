Влада Київщини закликає обмежити релігійні святкування

Київська обласна влада звернулася до представників духовенства регіону із закликом обмежити проведення релігійних заходів через погіршення ситуації з коронавірусом.

Про це йшлося під час онлайн-зустрічі, яку організувала Київська облдержадміністрація з представниками релігійних організацій, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу ОДА.

«Зараз потрібно жорстко дотримуватися всіх зазначених правил, щоб ситуація на Київщині не погіршилася. Маємо гарний приклад: у квітні всі мешканці Київщини свідомо поставилися до введених правил карантину, в тому числі це стосувалося обмеження відвідування церков та храмів, кладовищ тощо. Тоді нам вдалося втримати розповсюдження хвороби, ми втратили мінімальну кількість людей і отримали порівняно невелику кількість хворих на коронавірус. Але небезпека все ще поруч. Не маємо права розслаблятися. Відповідальне ставлення до свого здоров‘я, утримання від відвідування храмів, відмова від поїздок в інші регіони, дотримання санітарних вимог є запобіжником від переходу до більш жорстких обмежень», - заявив керівник Київської ОДА Василь Володін.

В.о. начальника управління культури, національностей та релігій ОДА Сергій Васильонок наголосив, що на території Київської області забороняється проведення масових релігійних заходів за участю більше однієї особи на 5 кв. метрів площі будівлі або території. Саме організатор заходу є відповідальним за дотримання між учасниками фізичної дистанції не менше ніж 1,5 метра.

Керівництво ОДА звернулося до представників релігійних організацій та вірян Київщини з проханням дотримуватися вимог законодавства і максимально обмежити проведення масових заходів.

Як повідомлялося, станом на 17 серпня в Україні зафіксовано 92 820 випадків COVID-19, з них за останню добу – 1464.