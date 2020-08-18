У Краматорську завершують будівництво льодової арени вартістю понад 100 мільйонів

У Краматорську на Донеччині завершують зведення льодової арени, загальна вартість будівельних робіт становить 114 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Донецька ОДА.

«Будівництво льодової арени фіналізується, його планують завершити до 1 вересня. Холодильне обладнання готується до перших запусків, а енергетична компанія відпрацює підключення електроенергії. Загальна вартість будівництва льодової арени у Краматорську складатиме 114 млн грн», - йдеться у повідомленні.

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Як додали кореспонденту Укрінформу в управлінні з гуманітарних питань Краматорської міськради, у місті з 19 червня до 19 серпня проходить конкурс на найкращу назву для цієї льодової арени.

Фото: dn.gov.ua