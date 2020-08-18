Синоптики прогнозують спеку та короткочасні дощі

В Україні у вівторок, 18 серпня, переважатиме суха погода, вдень температура повітря підніметься до 31°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

«18 серпня мінлива хмарність. Вдень у західних областях короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с», - йдеться в повідомленні.

Температура - вдень 26-31°, в Карпатах 20-25°.

У Києві та Київській області 18 серпня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у столиці вдень близько 30°; по області - вдень 26-31°.