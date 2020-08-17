Банда поліцейських у Павлограді: суд залишив начальника відділу під вартою

Київський апеляційний суд залишив начальника Павлоградського ВП ГУНП у Дніпропетровській області, підозрюваного у створенні злочинної організації, під вартою.

Про це інформує пресслужба суду у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«17 серпня 2020 року колегія суддів розглянула апеляційні скарги, подані прокурором та стороною захисту на ухвалу слідчого судді Голосіївського райсуду від 29 липня, якою задоволено клопотання слідчого Другого слідчого відділу теруправління ДБР, розташованого у Києві, та продовжено щодо підозрюваного С. строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 26 вересня з одночасним визначенням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 175 760 гривень, з покладенням на підозрюваного, у випадку внесення застави, обов'язків, передбачених ст. 194 КПК України. За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 29 липня 2020 року залишено без змін, апеляційні скарги прокурора та сторони захисту – без задоволення», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 4 червня працівники департаменту внутрішньої безпеки НПУ, ДБР та СБУ припинили діяльність злочинного угруповання, яке організував начальник Павлоградського відділу поліції.

Правоохоронці затримали сімох учасників угруповання.

6 червня Павлоградський відділ поліції на Дніпропетровщині розформували і призначили тимчасове керівництво. За рішенням голови Нацполіції, обов’язкову перевірку та переатестацію пройдуть близько 500 працівників Павлоградського відділу та його чотирьох підрозділів.

6 червня у ДБР повідомили, що Голосіївський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави сімом учасникам банди поліцейських із Павлограда.