У Луцьку працівники психіатричної лікарні протестували через зарплатні борги

У Луцьку працівники Волинської обласної психіатричної лікарні вийшли на акцію протесту, оскільки вже кілька місяців не отримують зарплат.

З мітингарями зустрілася т.в.о. начальника управління здоров’я ОДА Людмила Тимощук, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Волинської облдержадміністрації.

За інформацією ОДА, заборгованість із заробітної плати перед медиками складає два місяці.

Як наголосили в адміністрації, проблема недофінансування психіатричних закладів не обласна. Це загальнодержавна проблема, над вирішенням якої працює влада на всіх рівнях. Виникла вона через те, що послуги, які законтрактувала НСЗУ, не покривають реальних потреб таких медичних закладів: коштів на заробітну плату, харчування пацієнтів, комунальні платежі.

"Сподіваємося, що найближчим часом це питання буде врегульоване на столичному рівні. Наразі ініціюватимемо перед депутатами обласної ради на завтрашньому засіданні комісії з питань бюджету, фінансів та цінової політики розглянути питання пошуку додаткових джерел фінансування із місцевого бюджету», – зазначила Тимощук.

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Як повідомляв Укрінформ, другий етап медичної реформи, що стартував 1 квітня, передбачає, що заклади охорони здоров’я, які надають спеціалізовану і високоспеціалізовану медичну допомогу, отримуватимуть кошти за договором з НСЗУ.

Глава МОЗ Максим Степанов згодом заявив, що в Україні проведуть зміни у фінансуванні медичної галузі. За його словами, міністерство планує залишити фінансування лікарень на рівні 2019 року, при цьому головним закупівельником медичних послуг залишається НСЗУ.

Також Степанов наголошував, що усі психіатричні лікарні з липня і до кінця року будуть дофінансовані до рівня минулого року.