Під Миколаєвом горить звалище

Рятувальники ліквідовують пожежу на сміттєзвалищі площею 1000 квадратних метрів у Вітовському районі Миколаївщини.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Миколаївській області.

«17 серпня о 15:29 на лінію «101» надійшло повідомлення про пожежу сміття на полігоні твердих побутових відходів ПП "Мильча" у с. Мішково-Погорілове Вітовського району», - йдеться у повідомленні.

Під Миколаєвом горить сміттєзвалище//Фото: mk.dsns.gov.ua

За викликом направлено вогнеборців трьох державних пожежно-рятувальних частин, чергову зміну оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС.

Також залучено два трактори приватного підприємства «Мильча» та один автомобіль, який підвозить землю до найбільш проблемних ділянок та за допомогою бульдозеру в подальшому її утрамбовують.

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Роботи тривають.