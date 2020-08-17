Під Миколаєвом горить звалище
Як передає Укрінформ, про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Миколаївській області.
«17 серпня о 15:29 на лінію «101» надійшло повідомлення про пожежу сміття на полігоні твердих побутових відходів ПП "Мильча" у с. Мішково-Погорілове Вітовського району», - йдеться у повідомленні.
Під Миколаєвом горить сміттєзвалище//Фото: mk.dsns.gov.ua
За викликом направлено вогнеборців трьох державних пожежно-рятувальних частин, чергову зміну оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС.
Також залучено два трактори приватного підприємства «Мильча» та один автомобіль, який підвозить землю до найбільш проблемних ділянок та за допомогою бульдозеру в подальшому її утрамбовують.
Роботи тривають.