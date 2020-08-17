Запорізькі медики "швидкої" отримали транспортний апарат ШВЛ

Обладнання французького виробництва медикам передали благодійники, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Транспортний апарат ШВЛ OSIRIS французького виробництва має невеликі габарити і стійкий до перепаду температур і трясіння. Це важливо, тому що він постійно перебуватиме в русі", - сказав лікар-анестезіолог, медичний директор з лікувальної роботи обласного центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф Євген Науменко.

Запорізькі медики «швидкої допомоги» отримали транспортний апарат ШВЛ / Фото: Дмитро Смольєнко, Укрінформ

Отриманий апарат має вбудовані акумулятори, які дозволяють йому автономно працювати до 10 годин. Крім того, є можливість підключення до електричної мережі автомобіля. Обладнання дозволяє забезпечувати функцію зовнішнього дихання пацієнтам, які перебувають в критичних станах, і може забезпечувати ШВЛ 100%-вим киснем або ж повітряно-кисневою сумішшю як дітей від року, так і дорослих людей.

За словами медиків, сьогодні на базі обласного центру є реанімобіль (так звана санавіація), оснащений ШВЛ OSIRIS другого покоління. Отримане обладнання належить до третього покоління, і у запорізьких медиків воно поки що єдине. Його вартість становить близько 200 000 гривень.

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Співробітники "швидкої" допомоги також відзначили, що щодня виїжджають по 6-7 разів у райони області для того, щоб доставити до лікарень обласного підпорядкування хворих, які потребують штучної вентиляції легенів.

Унікальне обладнання закупило підприємство "Енергетичні системи й обладнання Запоріжжя".

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 17 серпня зафіксовано 92 820 випадків COVID-19, з них за добу - 1 464.