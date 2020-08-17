СБУ затримала у Житомирі бойовика "ІДІЛ"

Служба безпеки України затримала у Житомирі учасника міжнародної терористичної організації «Ісламська держава», який перебуває у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні СБУ.

Згідно з отриманими спецслужбою даними, житель однієї з країн Центральної Азії прибув на територію нашої держави для уникнення від кримінальної відповідальності. Перебуваючи у Житомирі, іноземець намагався легалізуватися через одержання посвідки на тимчасове проживання.

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Наразі до затриманого судом застосовано запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту.

Фото: СБУ