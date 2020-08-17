Військові на півдні України удосконалюють фортифікації на позиціях
Як передає Укрінформ, про це з посиланням на командувача Об’єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва повідомляє Командування Об'єднаних сил у Фейсбук.
"Військовослужбовці покращують рівень скритості, а також забезпечують належні побутові умови несення служби на місцях виконання завдань. Крім цього, військовослужбовці щоденно проводять тренування й показують добрі показники фізичної та психологічної підготовки", – додав генерал-лейтенант Наєв.
Командувач звернув увагу на те, що особовий склад підпорядкованих командуванню військових частин і підрозділів знаходиться у повній бойовій готовності та спроможний оперативно і якісно виконувати завдання різного рівня складності з охорони та оборони у смузі відповідальності.
Фото: Сергій Минкін