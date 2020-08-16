На трасі Київ-Чоп перекинулася вантажівка і перекрила рух

У Львівській області на трасі М-06 Київ-Чоп уночі перекинувся вантажний автомобіль, водія госпіталізовано у стані середньої тяжкості.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на допис Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації у Фейсбуці, аварія сталася 16 серпня близько 1 год. 20 хв. на відтинку автодороги між містом Сколе та селом Коростів.

Водія, жителя Закарпаття, госпіталізовано у стані середнього ступеня тяжкості, у нього діагностовано закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку і поріз руки.

В ОДА поінформували, що вантажівка, перекинувшись, повністю перекрила проїзд по трасі Київ-Чоп на 657 км.

"Об’їзд перекритої ділянки був організований по автодорозі Східниця - Турка. З 4 год. організовано реверсний рух між населеними пунктами Сколе та Коростів", - зазначають в облдержадміністрації.