На Київщині за добу - 66 нових випадків коронавірусу

У Київській області за добу підтверджено 66 нових випадків коронавірусної хвороби. Всього офіційно підтверджено 4495 випадків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Фейсбуці.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 15 серпня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 4495 випадків захворювання на коронавірус. В тому числі у 392 дітей та у 651 медичного працівника. За добу підтверджено 66 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за добу коронавірус підтвердили у 6 дітей віком від 3 до 16 років та у 60 дорослих. З них 5 хворих госпіталізовані та перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 61 особа перебуває на самоізоляції (під медичним спостереженням).

За весь період епідемії із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовано та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 775 хворих, на самоізоляції (під медичним спостереженням) – 3720 осіб.

Як повідомляється, одужали загалом 3111 осіб, з них 269 дітей віком від 1 міс. до 17 років. За звітну добу одужали 64 особи, з них 3 дітей.

Загалом за період епідемії у Київській області померли 79 хворих з підтвердженим COVID-19. За минулу добу надійшло повідомлення про три летальні випадки у хворих з підтвердженим COVID-19 (померли жінка, 71 рік, м. Ірпінь, чоловік, 69 років, м. Березань, чоловік, 78 років, с. Мирне Бориспільського району).

Як повідомлялося, в Україні станом на 15 серпня лабораторно підтвердили 89 719 випадки COVID-19, із них за добу – 1 847.