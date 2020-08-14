На Донеччині знову припинили подачу води до деяких міст через аварію

На Донеччині, на магістральному водоводі Другого донецького водопроводу, виявлено нове пошкодження, тому через проведення ремонту припинена та скорочена подача води в ряд міст регіону.

Як передає Укрінформ, про це 14 серпня повідомляється на сайті Донецької військово-цивільної обласної адміністрації.

«Нове пошкодження виявлено на магістральному водоводі Другого донецького водопроводу діаметром 1400 мм сьогодні о 06:00. У зв'язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт припинено подачу води в міста Дружківка, Костянтинівка і селище Щербинівка (м. Торецьк). Скорочена подача води в Слов'янськ і Краматорськ», - йдеться у повідомленні.

В ОДА нагадали, що 12 серпня на магістральному водоводі діаметром 1400 мм Другого донецького водопроводу була усунута тріщина довжиною 3,2 метри. На пошкоджену ділянку водоводу було накладено металевий сегмент розміром 3,2 Х 0,3 метри.

Другий донецький водопровід - головне джерело водопостачання для міст Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка, а також прилеглих сіл і селищ. 20 км цього водопроводу знаходиться в аварійному стані і потребує заміни.

Як повідомлялося, комунальне підприємство «Компанія «Вода Донбасу» створено в 1930 році у зв'язку з великим дефіцитом водних ресурсів на Донбасі. Централізована подача води здійснюється на відстань 270 км від річки Сіверський Донець каналом Сіверський Донець-Донбас і далі Південнодонбаським водогоном до Маріуполя.

КП «Вода Донбасу» надає послуги водопостачання споживачам 289 населених пунктів, послуги водовідведення - споживачам 79 міст і селищ Донецького регіону.

Протягом 2014 і 2015 років через пошкодження під час обстрілів канал Сіверський Донець - Донбас неодноразово був зупинений на ділянках 3 та 4 підйомів.

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