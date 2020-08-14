На Донеччині знову припинили подачу води до деяких міст через аварію

На Донеччині знову припинили подачу води до деяких міст через аварію

Укрінформ
На Донеччині, на магістральному водоводі Другого донецького водопроводу, виявлено нове пошкодження, тому через проведення ремонту припинена та скорочена подача води в ряд міст регіону.

Як передає Укрінформ, про це 14 серпня повідомляється на сайті Донецької військово-цивільної обласної адміністрації.

«Нове пошкодження виявлено на магістральному водоводі Другого донецького водопроводу діаметром 1400 мм сьогодні о 06:00. У зв'язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт припинено подачу води в міста Дружківка, Костянтинівка і селище Щербинівка (м. Торецьк). Скорочена подача води в Слов'янськ і Краматорськ», - йдеться у повідомленні.

В ОДА нагадали, що 12 серпня на магістральному водоводі діаметром 1400 мм Другого донецького водопроводу була усунута тріщина довжиною 3,2 метри. На пошкоджену ділянку водоводу було накладено металевий сегмент розміром 3,2 Х 0,3 метри.

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Другий донецький водопровід - головне джерело водопостачання для міст Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка, а також прилеглих сіл і селищ. 20 км цього водопроводу знаходиться в аварійному стані і потребує заміни.

Як повідомлялося, комунальне підприємство «Компанія «Вода Донбасу» створено в 1930 році у зв'язку з великим дефіцитом водних ресурсів на Донбасі. Централізована подача води здійснюється на відстань 270 км від річки Сіверський Донець каналом Сіверський Донець-Донбас і далі Південнодонбаським водогоном до Маріуполя.

КП «Вода Донбасу» надає послуги водопостачання споживачам 289 населених пунктів, послуги водовідведення - споживачам 79 міст і селищ Донецького регіону.

Протягом 2014 і 2015 років через пошкодження під час обстрілів канал Сіверський Донець - Донбас неодноразово був зупинений на ділянках 3 та 4 підйомів.

фото ілюстративне

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