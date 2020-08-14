Мер Вінниці звернувся до влади, щоб місцевий аеропорт не позбавили держфінансування

Міський голова Вінниці Сергій Моргунов не згоден з наміром Міністерства інфраструктури України виключити вінницький аеропорт з переліку об’єктів, на які передбачалося фінансування за Державною цільовою програмою розвитку аеропортів до 2023 року.

Про це повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради, передає Укрінформ.

«Мені незрозуміла вибіркова позиція Міністерства інфраструктури по відношенню до вінничан. По-перше, у Вінниці знаходиться штаб Військово-повітряних сил Збройних сил України. І однозначно військові літаки мали б злітати з сучасної злітно-посадкової смуги. По-друге, за оцінками експертів, саме вінницький аеропорт є найбільш перспективним з точки зору росту пасажиропотоку аеропортом Центральної України», - цитує відомство виступ міського голови Моргунова на онлайн-брифінгу у п’ятницю.

Згідно з повідомленням, Міністерство інфраструктури на найближче засідання уряду підготувало рішення, яке передбачає виключення вінницького аеропорту з переліку об’єктів, на які передбачалося державне фінансування за Державною цільовою програмою розвитку аеропортів до 2023 року.

Фактично, зазначили в міськраді, це означатиме повну зупинку реалізації проєкту реконструкції злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту «Вінниця», який був повністю готовий ще восени 2019-го року і потрібно було лише розпочати фінансування.

Зазначається, що Вінниця – єдине місто, яке планують виключити з цієї Державної цільової програми. Натомість йдеться про виділення коштів на фінансування аеропортів інших міст, хоча Вінниця виготовила проєктно-кошторисну документацію, яка пройшла державну експертизу та отримала дозвіл на реконструкцію летовища. Місто вклало у підготовчі роботи в межах проєкту не менше 10 млн грн з бюджету громади. Зокрема, кошти були спрямовані на підтримку аеропорту з осені минулого року, коли він оголосив про закриття на реконструкцію.

Також було проведено тендер через ProZorro за міжнародною процедурою. За його результатами укладено контракт на два роки з переможцем, і підрядник зробив свій гарантійний внесок та вже мав приступати до реконструкції аеродрому.

Як нагадала міськрада, уряд за часів прем'єра Володимира Гройсмана виділив за Державною цільовою програмою розвитку аеропортів 300 млн грн на І чергу реконструкції злітно-посадкової смуги аеропорту, але за прем'єрства Олексія Гончарука уряд скасував це фінансування.

«Ми мали надію, що наш аеропорт залишиться в програмі, і коли в держави буде можливість підтримати цей проєкт, ми б провели реконструкцію злітно-посадкової смуги. Але тепер Вінницю взагалі хочуть виключити з цієї програми. Тому я звертаюся до членів уряду та Прем’єр-міністра України з проханням не робити цього! Також звертаюсь до голови Вінницької облдержадміністрації Сергія Борзова, щоб він підтримав Вінницю і Вінницький регіон з точки зору розвитку регіонального аеропорту. Тому що він важливий не тільки для міста, а й для всієї області», - сказав Моргунов.

Міжнародний аеропорт "Вінниця" розташований в 7,5 км на схід від залізничної станції м. Вінниця і в 1 км на південний захід від населеного пункту Гавришівка. Він знаходиться в центрі України, та має зручну транспортну розв’язку (автомобільну та залізничну) для перевезення пасажирів та вантажів як по Україні, так і за її межами.

Аеродром засновано на початку 1950-х років.

КП «Аеропорт Вінниця» має будівлю аеровокзального комплексу з високою пропускною спроможністю, з можливістю одночасного перебування у накопичувачі аеровокзалу до 186 людей. Аеропорт має багажне відділення, обладнане транспортером, облаштовано пункт пропуску через державний кордон України, сертифіковано необхідний персонал відповідно до вимог Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO).

На території аеропорту достатньо вільних стоянок з асфальтобетонним покриттям для базування авіакомпанії.

Фото: Вінницька міська рада