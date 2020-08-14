На Миколаївщині за добу - найбільше хворих з початку епідемії

На Миколаївщині за останню добу зафіксовано найбільша кількість хворих на коронавірус з початку епідемії – 29 людей, з них 26 у місті Миколаїв.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Миколаївський обласний штаб з ліквідації наслідків НС.

«Станом на 10.00 14 серпня в Миколаївській області всього зареєстровано 796 підтверджених випадків. З них 29 – за останню добу, у тому числі у місті Миколаєві 26», - йдеться у повідомленні.

За даними на 1 серпня, кількість хворих в обласному центрі становила 166 осіб, наразі їх число виросло до 288.

В Миколаєві почала приймати хворих ще одна лікарня – №1. Досі з потоком пацієнтів справлявся обласний центр лікування інфекційних хвороб.

Як повідомлялось, в Україні станом на 14 серпня лабораторно підтверджено 87 872 випадки COVID-19, зокрема за добу 1732.