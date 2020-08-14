На Донеччині завершили ремонт дороги, що з’єднує три прифронтові селища

На Донеччині завершили ремонт ділянки дороги, що з’єднує три прифронтові селища. Ця дорога будувалася з урахуванням бойової обстановки і в обхід місць, які прострілюються російськими окупантами.

Як передає Укрінформ, про це 14 серпня повідомляється на сайті Донецької військово-цивільної обласної адміністрації.

«Завершено ремонт ділянки дороги, що з’єднує прифронтові населені пункти Гладосово, Травневе та Семигір'я, і сполучає ці прифронтові селища із зовнішнім світом», - йдеться у повідомленні.

В ОДА нагадали, що у липні мешканці Бахмутського району під час зустрічі з головою Донецької обладміністрації Павлом Кириленко порушили проблему щодо укріплення важливої для трьох прифронтових селищ дороги - йшлося про необхідність завершення її підсипки шлаком.

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Зазначається, що цю дорогу насипали просто посеред поля - з урахуванням бойової обстановки і в обхід місць, які прострілюються російськими терористичними формуваннями. Частково дорогу відсипали. Але залишилося трохи більше 60 метрів, на які бракувало матеріалу. Вирішити питання силами бюджету було неможливо, тому що дорога не перебуває на жодному балансі.

За дорученням Кириленка, це питання опрацювали, знайшли підприємство, яке допомогло із наданням необхідного шлаку для завершення робіт.

Наразі роботи завершено, майже всі ділянки дороги, яка розпочинається від Семигір'я до Травневого, знаходиться в задовільному стані. Залишилось підсипати невелику ділянку дрібною фракцією.