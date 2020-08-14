Центри зайнятості у "зеленій" зоні відновлюють особистий прийом

Центри зайнятості, які розташовані у "зеленій" зоні рівня епідемічної небезпеки, повертаються до звичного режиму роботи та відновлюють особистий прийом громадян.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що протягом останніх карантинних місяців для реєстрації в службі зайнятості достатньо було заповнити лише дві заяви та надіслати їх на електронну пошту центру зайнятості. Оскільки більшість центрів зайнятості, розміщених у "зеленій" зоні, повертаються до звичного режиму роботи та відновлюють особистий прийом безробітних, громадяни, які реєструвалися онлайн, повинні взяти з собою на запланований особистий прийом до кар’єрного радника оригінали документів: паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України; облікову картку платника податків; трудову книжку (цивільно-правовий договір або документ, який підтверджує період зайнятості); диплом або інший документ про освіту; військовий квиток (у разі потреби).

Як нагадали у міністерстві, у разі втрати трудової книжки людині необхідно подати дублікат трудової книжки або ж довідку архівної установи про прийняття та звільнення з роботи, або цивільно-правовий договір чи документ, який підтверджує періоди зайнятості.

Як повідомляв Укрінформ, більшість центрів зайнятості в Україні під час карантину працювали дистанційно. Державний центр зайнятості на цей час полегшив процедуру подання документів до центрів зайнятості. Потрібно було заповнити лише дві заяви: про надання статусу безробітного та призначення допомоги з безробіття. Також повідомлялося, що в Україні з 1 липня, згідно із законом про держбюджет на 2020 рік, збільшився розмір максимальної допомоги з безробіття – до 8 788 грн на місяць.

На період карантину Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття збільшив мінімальний розмір допомоги з безробіття з 650 грн до 1000 грн.