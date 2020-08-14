На Київщині за добу - 52 випадки COVID-19

У Київській області за добу підтверджено 52 випадки коронавірусної хвороби.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Фейсбуці.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 14 серпня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 4429 випадків захворювання на коронавірус. В тому числі у 386 дітей та у 646 медичних працівників", - йдеться у повідомленні.

За добу підтверджено 52 нові випадки коронавірусної хвороби (COVID-19), у тому числі у 2 дітей віком 8 років (м. Фастів) та 17 років (с. Білогородка Києво-Святошинського району) та у 50 дорослих.

З них 3 хворих госпіталізовані та перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 49 осіб знаходяться на самоізоляції (під медичним спостереженням).

За весь період епідемії із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовано та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 770 хворих, на самоізоляції (під медичним спостереженням) – 3659 осіб.

Одужало всього 3047 осіб, з них 266 дітей віком від 1 міс. до 17 років. За звітну добу одужало 3 особи, з них 1 дитина (Васильківський район – 3 (с. Ковалівка).

Усього за період епідемії у Київській області померли 76 хворих з підтвердженим COVID-19.

За минулу добу надійшло повідомлення про чотири летальні випадки серед хворих з підтвердженим COVID-19 (померли дві жінки, 69 років, мешканка с. Мотовилівки Фастівського району, та 61 рік, с. Завалівка Макарівського району, два чоловіки, 48 років з м. Фастів та 62 роки з смт. Макарів).

За період з 14.03.2020 всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 7849 повідомлень про підозру на COVID-19. За останню добу отримано 61 повідомлення про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 14088 контактними особами.

Як повідомлялося, в Україні станом на 14 серпня лабораторно підтвердили 87 872 випадки COVID-19, із них за добу – 1 732.