У Сєвєродонецьку - знову протести через скасування у виборів у прифронтовій смузі

Близько 400 мешканців Сєвєродонецька й Лисичанська зібрались біля входу до обласної військово-цивільної адміністрації на мітинг.

Вони протестували проти скасування виборів у прифронтовій зоні Луганщини, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Висловити свою незгоду з діями голови Луганської обласної ВЦА Сергія Гайдая прийшли члени чи не всіх партійних осередків, представлених в області, у тому числі деякі «Слуги народу». Найбільшою активністю вирізнялись лідери ОО «Європейська солідарність», а також активісти партії народного депутата Сергія Шахова «Наш край».

У Сєвєродонецьку 400 осіб вийшли на протест через скасування виборів у прифронтовій зоні/Фото: 06452.com.ua

Прибічники Шахова привезли на площу Перемоги, де проходив мітинг, агітаційну «труну» із написом «Демократія» і опудало. Поліція спочатку заважала вивантажити цей «реквізит» з мікроавтобуса, а потім заважала пронести труну через всю площу на ганок обладміністрації.

Судячи з плакатів, які тримали учасники мітингу, головним винуватцем рішення Центрвиборчкому від 8 серпня про скасування виборів у прифронтових районах вони вважають саме очільника області Гайдая. Бо саме він звернувся до ЦВК з обґрунтуванням небезпеки проведення виборчих кампаній поблизу лінії розмежування.

Це вже другий протест в Сєвєродонецьку через скасування виборів у прифронтовій зоні. Перший відбувся 10 серпня. Резолюцію мітингу було передано керівництву обласної адміністрації, але у визначений законом час організатори не отримали жодної відповіді.

Як повідомляв Укрінформ, 8 серпня Центральна виборча комісія визначила перелік територіальних громад Донецької та Луганської областей, на території яких неможливо провести місцеві вибори. До переліку таких громад входять 10 сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області та 8 – Сєвєродонецького і Щастинського районів Луганської області.

Фото: 06452.com.ua