Чернігівщина просить Шмигаля дати більше грошей на медицину

Голова Чернігівської облради Ігор Вдовенко звернувся до Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням додатково профінансувати заклади охорони здоров’я регіону для забезпечення доступності медичної допомоги для населення.

Як передає Укрінформ, про це повідомив відділ інформаційного забезпечення та зв'язків з громадськістю Чернігівської обласної ради.

"Отримавши роз’яснення та розрахунки від Департаменту фінансів ОДА, головою обласної ради Ігорем Вдовенком було прийнято рішення звернутися до очільника уряду Дениса Шмигаля із проханням сприяти вирішенню критичної ситуації, яка виникла з фінансовим забезпеченням діяльності закладів охорони здоров’я області, шляхом виділення додаткових трансфертів із державного бюджету для забезпечення доступного для всіх жителів області медичного обслуговування", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найскладнішою є ситуація у закладах вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, які фінансуються Національною службою здоров'я за прямими договорами. Зокрема, нестача коштів для медичного центру соціально значущих та небезпечних хвороб, обласних психоневрологічної та дитячої лікарень на кінець року перевищить 180 млн грн.

Особливої гостроти, зазначають в облраді, набуло питання виплати зарплати та відпускних працівникам цілого ряду закладів охорони здоров’я. Станом на 1 серпня відповідна заборгованість склала 1,5 млн грн.

Залишаються також невизначеними джерела фінансування дитячих санаторіїв, лікувально-фізкультурних диспансерів (відділень) і медико­генетичних консультацій.

У зверненні Вдовенка йдеться й про інші проблеми фінансування системи охорони здоров’я області.