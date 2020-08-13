Разумков у Сумах відвідав обласний центр Служби крові

Голова ВР Дмитро Разумков під час робочої поїздки до Сум акцентував, що питання донорства крові та плазми є одним із ключових для України, адже дуже часто є випадки недостатньої кількості запасів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Апарату ВР.

Голова Верховної Ради в рамках робочої поїздки відвідав Сумський обласний центр служби крові та ознайомився з його роботою.

“Питання донорства крові та плазми є одним із ключових для України, адже дуже часто ми бачимо недостатню кількість запасів, а це той ресурс, який сьогодні дуже потрібен державі. Суми є локомотивом у цій галузі, столицею донорства крові України, адже тут на тисячу населення припадає 230 донацій, коли в деяких інших областях цей показник близько 14. Сподіваюсь, ви будете зберігати це лідерство”, - підкреслив Разумков.

Спікер оглянув кімнати для підготовки донорів до здачі крові, операційну залу, лабораторію та приміщення експедиції й переробки компонентів крові. “Сьогодні не лише Україна, а й увесь світ постав перед необхідністю боротьби з коронавірусом, і саме тут розробляються методи ефективного протистояння цій загрозі. Так, це досить дорого, але впевнений, що спільними зусиллями ми будемо рухатися в цьому напрямі”, - зазначив Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, Голова Верховної Ради 13 та 14 серпня відвідує Сумську та Чернігівську області.

Фото: rada.gov.ua