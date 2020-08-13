У Харкові відбулася акція солідарності з народом Білорусі

Біля волонтерського намету "Все для перемоги", що на площі Свободи у центрі Харкова відбувся мітинг на підтримку білоруських активістів.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми хотіли поїхати до Білорусі, щоб підтримати друзів-сябрів у важку годину, але це небезпечно, бо тривають арешти протестувальників, вже затримано кілька тисяч людей. Ми підтримуємо незалежність Білорусі тут, на площі Свободи, яка для харків'ян є символом боротьби з колишнім режимом та перемоги на шляху до справжньої демократії та незалежності. Наполягаємо на тому, щоб Міністерство закордонних справ України направило до Білорусі ноту протесту щодо фальсифікованих результатів виборів та розправ силовиків Лукашенка з тими співвітчизниками, які вийшли на вулиці на знак спротиву", - зазначив співорганізатор мітингу, лідер громадської організації "Світанок" Вадим Поздняков.

Серед учасників мітингу - Олена Філатова, активістка з Мінська, блогер, член громадської організації "Народна громада", лідер якої зараз заарештований. За її словами, білорусам потрібен інший президент: "Справжній демократ, фахівець, він буде відстоювати незалежність своєї країни, її розвиток без зовнішнього втручання, у тому числі з боку Росії"

Філатова додала, що змушена була залишити країну через свою позицію і вже 4-й день перебуває в Україні.

Загалом у мітингу взяли участь близько сотні людей. Вони запалили фаєри на знак солідарності з білоруськими протестувальниками. Автомобілі, які проїжджали через площу, вітали присутніх сигналами клаксонів.

У продовження акції просто неба пройшов показ документальних стрічок про події у Мінську – їх передали білоруські активісти.

А 15 серпня на площі покажуть документальні фільми білоруських режисерів про те, як у країні знищувалася демократія.

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Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, в опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів.

Відтоді у країні не припиняються акції за чесні вибори. За інформацією МВС Білорусі, правоохоронці затримали близько шести тисяч осіб, щонайменше одна людина загинула, до лікарень доправили понад 200 постраждалих.

Тим часом Тихановська була змушена залишити Білорусь, вона перебуває в Литві.